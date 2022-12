Soffre maledettamente la differenza di qualità di gioco tra ile la nazionale che ... Jakub(Polonia) 5 : Va in affanno contro il temibile attacco francese. Il difensore dello Spezia ...... ancora il giocatore delche viene murato dalla difesa polacca, terzo tentativo di Kaminski ... tenuto in gioco da, si riscatta del precedente clamoroso errore siglando il vantaggio. ...ForzAzzurri.net - Repubblica - Kiwior, Napoli in prima fila: ma una richiesta rallenta la trattativa. Il Napoli ha le idee abbastanza chiare, e l'obiettivo è ancora quello ...L’edizione odierna de “La Repubblica” fa il punto sul mercato del Napoli sia in entrata che in uscita, anche in previsione di quello estivo.