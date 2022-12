Kirstie Alley | il ricordo struggente di John Travolta | So che ci rivedremo

Prima Olivia Newton - John , poi. Nel giro di pochi mesi l'attore John Travolta perde due delle sue partner più iconiche ma, soprattutto, due grandi amiche che lo hanno accompagnato ben al di là del set cinematografico., vincitrice di un Emmy e star di Senti chi parla, è morta a 71 anni a causa del ...“Nostra mamma ci ha ispirati a vivere al massimo, proprio come ha fatto lei”. Kirstie Alley è morta all’età di 71 anni. L’annuncio è stato diffuso solo poche fa dai figli dell’attrice.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...