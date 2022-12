Kirstie Alley è morta | addio alla protagonista di “Senti chi parla” e “Cin cin”

(Di martedì 6 dicembre 2022), l’attrice due volte vincitrice dell’Emmy famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom “Cheers”, èdi cancro all’età di 71 anni.era nata a Wichita nel Kansas nel 1951. A Los Angeles ha cominciato la carriera cinematografica con “Star Trek II”, prima di recitare in “Blind Date” e nella miniserie “North and South”. Nel 1991 ha vinto l’Emmy per il ruolo in “Cheers” (in italiano: “Cin Cin”). Un’altra vittoria è arrivata nel 1994 con “David’s Mother”, in cui interpretava il ruolo della madre di un bambino autistico. Con John Travolta è statadi “chi” e proprio l’attore l’ha voluta ricordare: «è stata una delle relazioni più speciali che ho mai auto». I figli l’hanno salutata su ...

La celebre attrice americanasi è spenta a 71 anni a seguito di una dura battaglia contro il cancro. Il collega e amico John Travolta le ha dedicato un commovente messaggio via social.è morta Il mondo ...Indimenticabile e indimenticata, l'attricesi è spenta a 71 anni, dopo aver combattuto contro il cancro. È stata una delle attrici più potenti del piccolo e del grande schermo, in grado di far ridere, di emozionare, di ...Aveva 71 anni e di recente aveva scoperto di essere malata di cancro. Con la serie tv conquistò il suo primo Emmy nel 1991 ...