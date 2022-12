Katia Ricciarelli tra i big al Premio Raimondo Vianello

Barbara D'Urso, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis, Iva Zanicchi e: sono solo alcune delle stelle che illumineranno la notte filottranese, il 10 dicembre, in occasione della prima edizione del Premio Virgo 'Raimondo Vianello'. Alessandro Sallusti, ...Grandi assentie Manuel Bortuzzo . La prima doveva anche cantare in Chiesa ma non si è presentata per alcuni problemi alle corde vocali. Il nuotatore, invece, ha preferito declinare ...Una straordinaria Katia Ricciarelli sarà premiata in memoria dell’indimenticato conduttore e si esibirà insieme ai due talenti ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...