Kate Middleton | sosta americana dal medico estetico?

Leggi su amica

(Di martedì 6 dicembre 2022): che cosa è successo al suo volto? Durante il tour in America è apparso più gonfio (Ipa) Bellissima, perfetta e… gonfia. Forse un po’ troppo. Tutti ci siamo fermati ad ammirare la bellezza diMidleton in abito verde con il famoso girocollo appartenuto a Lady Diana. In tanti hanno lodato l’eleganza della Principessa del Galles durante il royal tour in Usa con il Principe William. Ma nelle immagini diche hanno fatto il giro del mondo, ci sono dettagli che potrebbero raccontare altro. Il viso della principessa è particolarmente rotondo. Appare più gonfio, soprattutto in corrispondenza degli zigomi. E anche il contorno occhi appare più disteso e le naturali rughette meno evidenti. La domanda, quindi, sorge spontanea:ha approfittato del viaggio in America per fare una ...