La Gazzetta dello Sport

Di seguito l'agendadei prossimi 45 giorni. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. ...Sì, perché il primo Mondiale autunnale della storia ha letteralmente stravolto il, costringendo i principali campionati d'Europa e del Mondo a fermarsi. Alla spicciolata, però, le varie ... Juve, il calendario dei prossimi impegni, dall'Arsenal a... Del Piero Il rientro dei giocatori alla Continassa sarà scaglionato: al primo raduno sono attesi in 14, tutti gli altri si presenteranno man mano dopo l’uscita di scena della propria nazionale in Qatar ...Siamo al cinque dicembre e si rinnova, come ogni giorno, l'appuntamento con il calendario dell'avvento targato Lazio. I protagonisti del quinto video sono tutte le squadra che, ...