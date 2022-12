Juve | auguri all' ex presidente Agnelli | ma l' inchiesta si allarga e coinvolge i ' club amici'

Gliall'ex presidente Agnelli per il suo 47esimo compleanno e la ripresa degli allenamenti con i giocatori disponibili dopo le vacanze per i Mondiali. In casa dellasi cerca di trovare un po' ...Un lungo messaggio diper i suoi 47 anni, ricordando i successi della squadra, che il club ... tanto si è detto, tanto si dirà ancora: quello che vogliamo dire oggi noi, gente della, per ...Il messaggio della Juventus per il compleanno di Andrea Agnelli / 3 "Andrea Agnelli quella visione non ha soltanto dimostrato sempre di averla ma ne ha fatto una cifra… Leggi ...Torino, 6 dic. - (Adnkronos) - "Oggi è il compleanno del nostro Presidente, Andrea Agnelli. Non è un giorno come gli altri, non in un momento come gli altri. Tanto si è scritto, tanto si è ...