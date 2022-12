Jude Bellingham si prende il Qatar | ecco quanto vale ora la stellina inglese

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) I Mondiali sono entrati nel vivo con la fase ad eliminazione diretta: il momento più emozionante per un torneo del genere. In questa fase è anche già possibile intravedere i giovani campioni che hanno lasciato un segno in questa manifestazione e chi, tra quelli ancora rimasti in gara, può continuare a "incantare". Per l'esempio l'Inghilterra (che sabato affronterà la Francia per un posto in semifinale) ha al suo arco due stelle under 23. Il più sornte è il 19enne, centrocampista del Borussia Dortmund, con all'attivo un gol e un assist in. Migliore in campo, secondo la critica, negli ottavi vinti contro il Senegal. Il Telegraph lo paragona a Gascoigne come visione di gioco e piedi buoni: «ma con tutto il rispetto per Gazza, ciò che è entusiasmante è che ha il ...