Jorge Viegas di nuovo in carica | è Presidente FIM sino al 2026

L'evento FIM Awards 2022 ha premiato i campioni mondiali delle più importanti discipline a due ruote, confermando la carica di, Presidente attualmente in carica ed eletto dapprima nel ...Durante l'appuntamento istituzionale è stato nominato il comitato esecutivo Fim, di cui fanno parte il presidente Fim, i vice presidenti Ignacio Verneda e Giovanni Copioli e il ...Per la prima volta quest'anno BMW Italia ha fornito una flotta di auto di lusso per trasportare alcuni dei principali protagonisti dello sport a due ruote sul ...Eletto dapprima nel 2018, per il professionista portoghese si tratta del secondo mandato consecutivo: il 99% dei votanti si espresso a suo favore ...