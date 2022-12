John Travolta rende omaggio a Kirstie Alley | Una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto

(Di martedì 6 dicembre 2022)ricorda la collega, apparsa al suo fianco nella saga di Senti chi parla, rivelando ii retroscena del loro legame affettivo.è stato unaprime star a omaggiare, dopo l'annuncio della morte dell'attrice, scomparsa poche ore fa a 71 anni dopo una breve malattia. "è stata unapiùchemai", ha scrittosu Instagram della sua frequente costar. "Ti amo. So che ci rivedremo."hanno recitato ...

Nel 1989 ha poi recitato al fianco dinella commedia campione d'incassi Senti chi Parla , ruolo che le l'ha consacrata stella ad Hollywood. L'ultima volta al cinema per la Alley è stata ...La sua carriera si consolida ulteriormente nel 1989 con il lancio della trilogia filmica di Senti chi parla , nella quale recita accanto a, e poi nel 1997 quando è protagonista assoluta ...Fra i primi a ricordare Kirstie Alley, scomparsa improvvisamente a 71 anni, è stato John Travolta, suo collega di set in Senti chi parla e nei due sequel. Ecco il suo commosso messaggio di cordoglio."Era una madre e una nonna ancora più straordinaria", hanno scritto i suoi figli sui social. È morta a 71 anni l’attrice Kirstie Alley, star di film come ‘Senti chi parla’, e della sitcom ‘Cin Cin’. A ...