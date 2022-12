Jennifer Aniston si mette a nudo per Allure | lo shooting è sexy FOTO

Leggi su screenworld

(Di martedì 6 dicembre 2022) Protagonista dell’ultimo numero diMagazine,, star di Friends e The Morning Show, sinella splendidadi copertina: ” A questo punto non ho più niente da nascondere”, come allude anche il titolo dell’intervista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMagazine (@) Laspiega di sentirsi meglio oggi, rispetto a quando aveva dai venti ai quaranta anni. Nell’ultima copertina cartacea dil’attrice mostra i suoi lunghi capelli e un piccolo bikini Chanel del 1996. Inoltre, nell’intervista l’attrice racconta anche i problemi avuti con la gravidanza mancata e la frustrazione e la tristezza per i ...