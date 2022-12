Jennifer Aniston senza veli a 53 anni | il segreto del suo corpo perfetto

Leggi su dilei

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un fiume in piena.peli sulla lingua, incanta i fan di tutto il mondo con una serie di scatti super sexy e un’intervista speciale rilasciata alla rivista Allure. Una lunga chiacchierata nella quale l’attrice svela tutti i suoi segreti e si racconta come mai aveva fatto finora. Perché, dice, “a 53non ho più niente da nascondere”., fisico al top a 53Sulle pagine di Allure,si mette a nudo con un bellissimo servizio fotografico e parla di come oggi, superata la soglia dei 50, sia finalmente riuscita a fare pace con se stessa e con il proprio: “Non ho niente da nascondere a questo punto”, rivela ...