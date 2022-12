(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – A meno di 20 giorni dal Natale torna la Primavera al Sud. Dopo il furioso maltempo dei giorni scorsi, le temperature si porteranno localmente fino a 10 gradi oltre la media del periodo con picchi di 22-23°C in Sicilia, Sardegna e Calabria. Di contro, alvivremo giornate invernali con condizioni grigie e possibili nevicate in pianura padana. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma infatti la tendenzaprevista da alcuni giorni; l’intensa perturbazione del weekend ha abbandonato l’lasciando in eredità tantasulle Alpi, danni al Sud e le ultime piogge al Centro. Il settentrione, come previsto, sta entrando nella spirale della nebbia e delle nubi basse che bloccheranno il termometro su valori invernali per più giorni in pianura; ...

Italia divisa in due, sole al Sud e neve al Nord: previsioni meteo Un'Italia divisa in 2 dunque, con una differenza termica tra Nord e Sud anche di 20°C; inutile sottolineare che per trascorrere delle belle vacanze durante il Ponte dell'Immacolata sarà preferibile il ...Abbiamo chiesto maggiori dettagli e conferme di questa particolare tendenza, a Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Tutto confermato: l'intensa perturbazione del weekend ha abbandonato ...