Istat | nel 2023 economia in frenata ma non sarà recessione L’agenzia Fitch migliora le stime sull’Italia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Prodotto interno lordo italiano è previsto in crescita quest’anno del 3,9% per poi subire una bruscanel 2013 quando dovrebbe fermarsi a + 0,4%. Lo comunica l’nel suo Report sulle prospettive per l’italiana. La previsione è sostanzialmente in linea con quella del governo che negli ultimi documenti di finanza pubblica si attende una crescita del 3,7% nel 2022 e dello 0,3% nel. Ladovrebbe concentrarsi a cavallo tra 2022 e, nella seconda parte del prossimo anno l’dovrebbe tornare a crescere. Secondo il Rapportogli inventi costituiranno l’elemento di traino dell’italiana sia nel 2022 (+10%) sia, seppur in misura più contenuta, nel ...

E' la stima dell'in una analisi sulle prospettive per la nostra economiabiennio in cui si sottolinea come il miglioramento dell'occupazione si accompagnerà a quello del tasso di ...Dopo la forte crescita dei prezzi registrata quest'anno - 'sostenuta dall'eccezionale aumento di quelli dei beni energetici' -2023 l'inflazione dovrebbe rallentare. E' la stima dell'in una analisi sulle prospettive per la nostra economiabiennio 2022 - 23 in cui si indica un andamento del deflatore della spesa ...I dati Istat certificano una ripresa del settore, ma c'è ancora da fare, dice il ministro del turismo, Daniela Santanchè ...