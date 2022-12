(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Arriverannodilesu modalità e durata dell’. Ilcon la revisione dell’per i positivi al, 5 giorni senza test alla fine per gli asintomatici, “arriverà a breve, sicuramentedi”, ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute Oraziodi entrare nella decima Commissione del Senato per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il decreto con la revisione dell'per i positivi al, 5 giorni senza test alla fine per gli asintomatici, 'arriverà a breve, sicuramente prima di Natale', ha detto Schillaci. Smart ...... ancora influenzate dalle misure di contenimento della pandemia da- 19. L'educazione ...generazioni di uscire e di essere parte di una comunità è cresciuta incredibilmente anche per l'... Isolamento Covid e nuove regole, Schillaci: "Decreto prima di Natale" Le persone risultate positive al Coronavirus sono 601429 (+1.151) rispetto a ieri. 962 guariti e un decesso. Tasso al 22,35%. 150 i pazienti in reparto e 5 in rianimazione. Questi sono i dati giornali ...Covid, cambiano le regole sull'isolamento: il decreto in arrivo prima di Natale. A dirlo, all'Adnkronos Salute, è il ministro della Salute Orazio Schillaci, prima di ...