Ischia | trovato il corpo di Maria Teresa Arcamone | era l' ultima dispersa

(Di martedì 6 dicembre 2022)ildella dodicesima vittima dell'alluvione di: il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove...

TGCOM

...i funerali di Stato Il 5 dicembre pomeriggio i familiari delle vittime della frana ahanno ... Mariateresa Arcamone , il cui corpo non è stato ancora. La procura di Napoli ha aperto un' ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Frana, a Casamicciola evacuati in 1. anche via social, alcuni punti di ritrovo dove le persone hannodelle navette: è stato ... Ischia, trovato a Casamicciola il dodicesimo corpo Ritrovato il corpo della dodicesima vittima della frana di Ischia: si tratta della 31enne Mariateresa Arcamone, l’ultima ancora dispersa da ...L'ultimo corpo mancante all'appello dei dispersi nella frana di Casamicciola è stato recuperato dai vigili del fuoco: si tratta della dodicesima vittima dell'alluvione di ...