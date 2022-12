Ischia | trovata anche l' ultima dispersa | le famiglie dicono ' No' ai funerali di Stato

...andiamo' Giorgia Meloni posta la foto del poliziotto che mette in salvo un bimbo a: 'Il governo e l'Italia vi sono grati' L'auto della 31enne, cameriera in un bar di Forio, era stata..., Casamicciola. E' stato ritrovato anche il corpo dell'ultima dispersa, Mariateresa Arcamone , la dodicesima vittima dell'immane tragedia che si è consumata sull'Isola. Per le vittime della ...Il cadavere di Maria Teresa Arcamone è stato trovato nella zona dei Gradoni di Casamicciola. Era l'ultima dispersa della tragedia ...Il cadavere, in via di identificazione, è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal mo ...