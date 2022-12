Ischia | i familiari delle vittime rifiutano i funerali di Stato | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022), idila motivazione che sta alla base della loro decisione Sono 11 leaccertate della frana che ha colpito il comune di Casamicciola lo scorso 26 novembre. Una persona, Mariateresa Arcamone, 31 anni, è ancora dispersa e le ricerche per trovarla sono ancora in corso. I corpidell’alluvione sono Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nikolinca Gancheva Blagova, sono state restituite alle famiglia per la sepoltura, ma è probabile che non ci saranno ...