Iran | piano | polizia morale sarà sostituita da nuove misure

Ilstatale, noto come "Efaf (castità) e Hijab", sarà pronto in due settimane e prevederà "misure punitive più moderne e precise contro l'abbigliamento improprio". Lo ha detto Hossein Jalali, membro ...Undi castità per le donne che non indossano il velo islamico. Inè allo studio un nuovo regolamento statale noto come 'Efaf e Hijab' che prevede misure punitive "più moderne e precise contro ...Il piano statale, noto come "Efaf (castità) e Hijab", sarà pronto in due settimane e prevederà "misure punitive più moderne e precise contro l'abbigliamento improprio". (ANSA) ...Lo ha annunciato Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del Parlamento iraniano, come riporta il quotidiano riformista Shargh. Jalali ieri aveva fatto riferimento a nuovi provvedimenti da me ...