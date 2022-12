Iran | Giustino | ' Abolizione della polizia morale è tentativo goffo di fermare la protesta Ma tutta la popolazione | al 100% | ha aderito allo

TGLA7

- Le autorità iraniane non sanno più come fermare le proteste. Domani sarà una giornata cruciale, si prevede un raduno di centinaia di migliaia di persone' ha detto il giornalista di Radio Radicale ......sabato scorso al Congresso Nazionale ARCI per portare la voce delle donne e degli uomini d'. ... ma sia attiviste iraniane come Masih Alinejad sia giornalisti inviati a Teheran come Mariano... Iran, Giustino: 'Manifestanti rivolgono inascoltati appello al mondo libero: il tuo silenzio è per noi la morte' Gli studenti boicottano le lezioni, bazar chiusi, camion fermi, stop negli impianti metallurgiche e petrolchimici. Attesa per il discorso di Raisi di ...L'Iran annuncia l'abolizione della polizia morale, ma sono oltre 400 i morti in quasi tre mesi. Per le attiviste è solo una mossa del regime per resistere.