tvsvizzera.it

I conti bancari delle donne che non portano il velo insaranno bloccati. Lo ha annunciato Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del Parlamento iraniano, come riporta il quotidiano riformista Shargh. Jalali ieri aveva fatto riferimento a ...Ieri, ilaveva fatto riferimento a nuovi provvedimenti da mettere in pratica nelle ... "Non dovrebbe assolutamente esserci una pattuglia di orientamento (nome con cui insi far ... Iran: deputato, blocco dei conti bancari a donne senza velo In Iran, i conti bancari delle donne che non portano il velo saranno bloccati. Lo ha reso noto Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del parlamento di Teheran, come riportato dal quotidiano ...I conti bancari delle donne che non portano il velo in Iran saranno bloccati. Lo ha annunciato Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del Parlamento iraniano, come riporta il quotidiano rifo ...