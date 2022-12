Indonesia | ok a legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio

Agenzia ANSA

'Attacco alla libertà morale' - Ma i critici della nuoval'hanno denunciata come un attacco alla libertà morale. L'attuale Codice penale dell'risale all'epoca coloniale olandese e la ...Finora il sesso fuori dal matrimonio, come l'omosessualità, non erano vietati in, ma rappresentavano un tabù. Fa eccezione la provincia di Aceh dove è in vigore la Sharia, laislamica,... Indonesia: approvata una legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio In Indonesia il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale radicale che criminalizza il sesso al di fuori del matrimonio, come parte di una serie di cambiamenti che secondo i critici minacciano i ...(Today.it) Il parlamento indonesiano ha intenzione di approvare una legge che vieti il sesso fuori dal matrimonio. Pena Fino a un anno di prigione. La Bbc scrive che secondo Bambang Wuyanto, uno dei ...