Indonesia | approvata una legge che vieta il sesso prima del matrimonio | “Una battuta d’arresto per i diritti”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Inil Parlamento ha approvato un nuovo codice penale radicale che criminalizza ilal di fuori del, come parte di una serie di cambiamenti che secondo i critici minacciano iumani e le libertà nel Paese. “Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere conto delle questioni importanti e delle diverse opinioni che sono state discusse. Tuttavia, è tempo per noi di prendere una decisione storica sulla modifica del Codice penale e di lasciarci alle spalle il codice penale coloniale che abbiamo ereditato”, ha affermato il ministro della Giustiziano Yasonna Laoly. Il nuovo codice, che si applica anche ai residenti stranieri e ai turisti,la convivenzadel, l’apostasia e prevede punizioni per chi ...

