Inchiesta Juventus | cosa è successo | perché e cosa rischia il club

Commenta per primo Il terremoto in casae i Mondiali in Qatar animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 6 dicembre 2022. vai alla gallery'Sempre fonti confidenziali sottolineano come il rinvio a giudizio sia stato chiesto anche per lacome società e, a questo punto, si renderebbe necessario chiarire se la responsabilità dei ...Su Tuttosport: "L’inchiesta si allarga”, “I faldoni di Torino alle procure di Bergamo e Genova”, “Il ministro Abodi:’Serve pulizia e la Juve ...Mentre i vertici bianconeri nascondevano dai bilanci le perdite, iscrivendo gli stipendi dei giocatori negli anni successivi, il club usufruiva di un regime fiscale agevolato: il cosiddetto ...