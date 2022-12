Il Foglio

... ci ha fatto rimanere con il fiato sospeso durante i 47 minuti diblackout (che ... Articoli più lettidi 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli Come ...... rispetto al passato, sono scesi in campo con un atteggiamento diverso, alquanto. Di ... Parlando degli altri top offensivi, vi è da fare unimportante a Di Maria , che ancora una ... Inaspettato elogio della politica. Il gran discorso poco mainstream dell’arcivescovo di Milano “È facile deprecare i comportamenti dei politici, io voglio incoraggiarli”. Apprezzamento per chi decide di impegnarsi per il bene comune. Il discorso di Mario Delpini per Sant’Ambrogio ...Lo slovacco si è messo in mostra tra le file del Napoli ed è diventato una certezza. Per questo motivo, allora, Rossi l’ha voluto elogiare. E l’ha paragonato a un fuoriclasse del calcio italiano, ...