In Russia non si può manifestare | la nuova legge firmata da Putin

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) che mette al bando anche “relazioni sessuali non tradizionali” Vladimirha firmato unache amplia in divieto diin altri luoghi del Paese. La popolazione russa non potrà piùpresso università, scuole, chiese, ospedali, edifici governativi, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e nelle adiacenze di infrastrutture per gas, acqua, elettricità e riscaldamento. A rendere nota la novità è l’Adnkronos che cita l’agenzia stampa russa Ria Novosti, che aggiunge un altro aspetto della, ovvero che anche le singole regioni russe potranno ampliare la lista dei luoghi dove non si potrà più, in base alle proprie caratteristiche “storiche o culturali”. Fino a questo momento, le manifestazioni e i comizi erano vietati solo ...