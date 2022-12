In Qatar per l’amico che combatte il cancro | Yassin realizza il suo sogno e assiste a Marocco-Spagna “Grazie anche al Fatto Quotidiano”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Faccio questo video per ringraziare tutti, tutti i miei amici e tutti gli amici del”., l’italo marocchino malato di, inalla tenacia dei suoi amici, ha coronato il suo. E lo haall’aiuto del.it, che ha raccontato la sua storia. Direttamente dagli spalti diha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, rilanciatadal.it, che gli ha permesso di sedersi sulle gradinate dell’inaspettata partita. I risparmi messi da parte dae dai suoi ...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il matchgli ottavi di finale dei Mondiale intra Marocco e ...Ma i giapponesi inhanno creato interesse anchealtri comportamenti 'tipicì della loro cultura, dai tifosi che ripuliscono gli spalti alla fine della partita ai giocatori che riordinano lo ...“Faccio questo video per ringraziare tutti, tutti i miei amici e tutti gli amici del Fatto Quotidiano”. Yassin, l’italo marocchino malato di cancro, in Qatar grazie alla tenacia dei suoi amici, ha ...L'attaccante del Milan ha commentato le parole del compagno di squadra il quale aveva pronosticato già prima del Mondiale che il francese avrebbe fornito grandi prestazioni.