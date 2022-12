In arrivo il super condono per il calcio Scudo penale e sportivo

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il governo sta pensando ad una manovra ad hoc per salvare ilprofessionistico. Dopo lo scandalo che ha travolto la Juventus, con l'intero Cda presidente Andrea Agnelli in testa, costretto alle dimissioni, a tremare adesso sono anche altri club di Serie A. L'esecutivo - si legge sul Sole 24 Ore - sta valutando una misura straordinaria per salvare le società. Unmascherato da correttivo. Si tratta di un emendamento bipartisan al decreto Aiuti quater che prevede la "rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre".