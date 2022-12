Impresa del Marocco in Qatar | battuta la Spagna ai rigori | prima volta ai quarti dei Mondiali

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilvola aidi finale deiin, dopo aver battuto laai. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari finiti sullo 0-0, i nordafricani hanno sconfitto gli spagnoli 3-0 dal dischetto. Ail’avversaria sarà la vincente tra Portogallo e Svizzera. Sugli scudi il portiere marocchino Bounou, che già nella ripresa aveva spento le speranze di Dani Olmo. Nel supplementare poi il barese Cheddira non riesce a concretizzare due occasioni utili, fino all’ultimo assalto spagnolo di Sarabia che non va a segno. Aisegna Sabiri, Sarabia prende il palo, Ziyech firma il 2-0, Soler si fa parare, così come Benoun e Busquets. Arriverà quindi il giocatore del Psg Hakimi a chiudere sul 3-0. December 6, 2022 su ...

...quotidiano per chi fa", ha aggiunto Patuano all'evento organizzato da A2A in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Giffoni Innovation Hub. Con un approfondimento...La comunità marocchina festeggia anche in Italia dopo la storicadella Nazionale di calcio ... dove vive una gran parte della comunità marocchinacapoluogo, sono in migliaia a festeggiare ...Fanno parte della delegazione di settanta membri, oltre a decine di professionisti, anche alcune imprese. Ha aperto l’iniziativa un convegno introdotto e moderato da Gaetana Rota, membro del comitato ...(Teleborsa) - "La riforma dell'articolo 9 sancisce un imperativo che aziende, istituzioni e comunità non possono più ignorare. Affinché ci sia una transizione ecologica davvero "giusta" ...