Impiegate del Comune sostituite dopo l’unione civile | condannata la sindaca | “Discriminazione sessuale”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 6 dicembre 2022)delsi sposano tra di loro, vengono demansionate e costrette a dimettersi: adesso il sindaco è stato condannato per. Succede a Calcinato, undi poco più di 12mila abitanti in provincia di Brescia e la storia risale a un paio di anni fa. Le due donne, Federica Lombardo e Luisa Zampiceni, rispettivamente ex responsabile dell’ufficio tecnico deldi Calcinato e l’ex comandante della Polizia locale dello stessobresciano, si sono sposate con un’unionenel 2020.qualche tempo per entrambe arriva il demansionamento: a Lombardo nel gennaio del 2021 viene tolto il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico che ricopriva dal 2011 e viene sostituita con una collega neoassunta. “Una rotazione mai ...