Impianti dentali per la terza età

(Di martedì 6 dicembre 2022) Essere un ottantenne oggi oppure esserlo stato cinquant’anni fa è molto diverso. Si potrebbe, infatti, dire che laetà non è più quella di una volta: non solo l’età media delle persone si è allungata, ma raggiungiamo laetà (quella delle persone tra i 65 e i 74 anni) e la quarta età (quella compresa tra i 75 e gli 84 anni) in condizioni di salute migliori ai nostri avi. Ci nutriamo meglio, siamo più consapevoli di cosa è sano e cosa no, possiamo nutrirci in modo più equilibrato, facciamo più attività fisica… insomma, viviamo meglio e viviamo più a lungo. In questo contesto, la qualità della vita riveste un ruolo importante. E i denti hanno molto a che fare con la qualità della vita, sia per il ruolo nella masticazione, e quindi nella nutrizione, sia per il valore estetico che ricoprono: basti pensare al potere di un sorriso. Chiaramente, ...