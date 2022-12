Il Vesuvio nelle foto Alinari in mostra al museo del parco di Boscoreale

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLa, a cura di Rita Scartoni e Vittorio Ragone, è prodotta dalla Fondazione Cives/Mav di Ercolano con la Fondazioneper lagrafia e in collaborazione con la web-rivista Foglieviaggi, nell’ambito del “Progetto per un sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica”, finanziato dalla Regione Campania. E’ il racconto del, Il formidabil monte, e del suo territorio circostante attraverso gli scattigrafici d’autore, attinti dal grande giacimento di immagini e di storie che sono oggi l’Archivio. Un percorso straordinario articolato in due sezioni di ben 58 opere. La prima, Il– tragrafia del Grand Tour e sperimentazione, esplora per sintesi il panorama culturale di ...

