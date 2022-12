Il Sole 24 Ore | «Se il calcio non paga le tasse chi finanzia il resto dello sport italiano?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il caso politico sul maxi scudo fiscale che ilchiede al Governo è scoppiato. E proprio perché è scoppiato probabilmente non se ne farà nulla. Sono in corso trattative, ma la materia è mediaticamente spinosa: nessuno vuole intestarsi la paternità di una mossa a favore dei ricchi e dissoluti presidenti della Serie A. Il ministroAndrea Abodi non è favorevole alla rateizzazione, così come molti parlamentari appartenenti a diversi schieramenti. In attesa di capire cosa deciderà il Governo, però il24 Ore fa una domanda: “Chi finanzierà il prossimo anno lo?” Perché, spiega il quotidiano economico, “dalla legge di Stabilità per il 2019, i soldi assegnati al Coni e ae Salute, parametrati al 32% del prelievo fiscale sullo ...