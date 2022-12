Il primo capitolo del racconto di un’esperienza off road a zero emissioni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Arianna e Leonardo, un sabato sera, sono distesi sul loro letto matrimoniale. La pioggia ticchetta contro i vetri della finestra. Il riscaldamento condominiale è già spento: in sottofondo, il ronzio della pompa di calore sopra la porta. Leonardo, con il telecomando dello split in mano, è seduto con la schiena appoggiata alla testiera del letto. Arianna agita accanto alla faccia un ventaglio rosso con la scritta: «La campagna non è che una giungla sbarbata». Stanno controllando sul cellulare le caratteristiche della nuova Jeep Avenger, ilSUV Jeep full electric, che entrambi vorrebbero ordinare. «Ci pensi, tesoro», dice Leonardo, «che bastano tre minuti di ricarica per percorrere trenta chilometri?».Lei, con la mano libera dal ventaglio, continua a digitare sul cellulare.«Ma mi ascolti, Arianna?»«Scusa, Leo, sto controllando le mappe».«Perché?»«Mah, così», Arianna ...

