Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli | al via Apriamo le porte al Natale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 21.00, ale ildileal, un programma interamente dedicato alle imminenti festività, che si snoderà attraverso parole, musica, tradizioni, suggestioni e ritualità, fatte di storie, di persone, di momenti belli e unici da condividere. Due gli appuntamenti in scena per la prima settimana di programmazione, che vedrà Laura Pagliara, Andrea De Rosa, Marco Palumbo e Peppe Papa protagonisti, giovedì 8 dicembre, della Tombola dei Fantasmi, per svelare l’atmosfera magica deldi Piazza San Domenico Maggiore, con parole e musica dell’antica tradizione partenopea insieme a un buffet di dolci natalizi. Presi per mano da una ...