Il Portogallo è uno spettacolo | tripletta di Ramos e Svizzera demolita | finisce 6 - 1

Otavio 6,5 : l'altro play del, si vede poco ma si sente tanto. (dal 73' Vitinha 6. entra ... (dall'87' Leao 7: gli bastano 7' per timbrare il cartellino consplendido gol dei suoi, ...Il sostituto di CR7, inizialmente in panchina, ripaga Santos con tre gol: a segno anche Pepe, Guerreiro e Leao nella partita che vale il match con il ...Il Portogallo con Cristiano Ronaldo in panchina per scelta tecnica ... Al 67' è ancora Gonçalo Ramos a segnare su assist di uno strepitoso Joao Felix il 5-1 per i lusitani. Al minuto 92 arriva il gol ...Il sostituto di CR7, inizialmente in panchina, ripaga Santos con tre gol: a segno anche Pepe, Guerreiro e Leao nella partita che vale il match con il Marocco ...