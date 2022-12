Il Pnrr nel Nordest | da Trento a Venezia | le opere da centinaia di milioni di euro rischiano di non rispettare le scadenze e perdere i fondi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra ritardi progettuali, complessità dei lavori e ricorsi, aalcuni delle grandidel, il piano nazionale di ripresa e resilienza,di restare al palo. Anche perché la conclusione nei termini previsti dai bandipei, ovvero il 2026, appare in qualche caso una chimera. Nelle ultime settimane i fari si sono accesi su tre grandiche interessano il Trentino e il Veneto. Ac’è il controverso progetto di circonvallazione ferroviaria, il cui costo è stimato in 930di. Ac’è il by pass di collegamento ferroviario tra l’aeroporto Marco Polo di Tessera e la linea Mestre-Trieste, dall’importo di oltre 400di, legato ...

Risultato Per accedere ai fondi del, gli atenei hanno dovuto aprire una fondazione. " In ... O basti pensare che la sola università di Catania, come scrivesuo sito , fa parte di otto dei 14 ...In particolare, negli ultimi anni sono emersi studi " anche condottinostro Istituto su dati ..."rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il...Il sottosegretario Fazzolari replica alla banca centrale: “E’ una banca privata che cura gli interessi delle banche che non vogliono più vedere il contante in circolazione. Ma quella elettronica non è ...I tempi della riforma sull’autonomia differenziata si allungano. Perché il capo del governo - come ha detto ieri - è convintissima che il nuovo assetto regionalista ...