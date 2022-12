Il parlamento dell’Indonesia ha approvato una legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilhadegli emendamenti legislativi cheno ilprematrimoniale. Gli emendamenti introducono anche il divieto di coabitazione prima delle nozze e proibiscono gli insulti al presidente e alle istituzioni statali, oltre che le opinioni in contrasto con l’ideologia di Stato indonesiana, nota come “Pancasila”. Il portavoce del Ministero dellae dei diritti umani Albert Aries ha difeso gli emendamenti prima del voto affermando che laproteggerà le istituzioni matrimoniali. E segnalando che gli atti diprematrimoniale o extraconiugale possono essere perseguiti solo in presenza di una denuncia di un coniuge, di genitori o di figli. Il direttore di Amnesty International Indonesia Usman Hamid ...