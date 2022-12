Il Natale di Pioltello è ufficialmente cominciato | scopri il ricco calendario degli eventi

Prima la Martesana

Ilè iniziato prima a, ma le iniziative aperte al pubblico sono ancora tante. Tra novità e conferme, nonostante le ristrettezze economiche l'obiettivo è regalare ai cittadini e non solo ...Il Comune di(MI) per la festa di sant'Andrea oltre ad albero die luminarie ha organizzato anche una messa solenne. La redazione E' già tempo di Natale a Pioltello: ecco tutti gli eventi aperti al pubblico Il Natale è iniziato prima a Pioltello, ma le iniziative aperte al pubblico sono ancora tante. Tra novità e conferme, nonostante le ristrettezze economiche l'obiettivo è regalare ai cittadini e non so ...Il 30 novembre ricorre la festa di Sant'Andrea, patrono della chiesa più antica di Pioltello, celebrata con una giornata ricca di eventi.