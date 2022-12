Il fidanzato di Ginevra Lamborghini interviene | ecco come ha preso il suo ritorno al Grande Fratello Vip

(Di martedì 6 dicembre 2022)rientra nella Casa delVip per una settimana. E mentre si è chiusa in albergo per affrontare la lunga quarantena, fuori continuano ad accadere delle cose, compresa la reazione del suoal suo ingresso (bis) per ringalluzzire le dinamiche di Antonino Spinalbese e compagnia bella.al GF Vip:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lamborghini al GF Vip: la reazione del suoLamborghini , così come ha svelato intervistata da Giada Di Miceli, continua a frequentare il ragazzo che aveva incominciato a ...... scandalizzati soprattutto dalle frasi pronunciate daLamborghini e Giovanni Ciacci. La ... Chi è ildi Gegia Tutto su Mehmet Bozkurt Per lei è arrivata comunque una rapida ...Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip: dopo la squalifica è pronta a fare ritorno (come ospite). Ma come avrà reagito il fidanzatoLe vacanze di Ginevra Lamborghini pare strano all'interno del GF Vip, ecco come ha reagito il suo -ex- fidanzato da casa ...