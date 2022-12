Il disallineamento europeo del governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il leader di Azione Carlo Calenda ha certificato, dopo un lungo incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, che «Giorgiaè una persona seria» e che la sua storia (che lo «affascina») lo predispone positivamente «dal punto di vista della chimica». Calenda ha anche ribadito che Azione non entrerà nella maggioranza die, conoscendo la linearità del suo percorso politico, potremmo credere in quello che egli afferma. Il compito del Movimentoè invece quello di valutare, giorno per giorno, la linearità o ildel percorsodel Presidente del Consiglio e dei suoi ministri sulle questioni nell’agenda dell’Unione europea lasciando per ora da parte l’analisi sulle sue convinzioni “confederali” e, dunque, di un futuro dell’Europa in cui gli Stati nazionali ...