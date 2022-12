Il condono sulle cartelle esattoriali affossa i conti dei Comuni | buco da 350 milioni | aumenta il rischio di dissesto

(Di martedì 6 dicembre 2022) C’è una certa apprensione tra gli amministratori locali per gli effetti chela “tregua fiscale” varata dal governo potrebbe avere sui bilanci dei. A preoccupare è, in particolare, ildellesotto i mille euro affidate all’Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2015, che avverrà il 31 gennaio prossimo. Il 90% dei crediti comunali infatti non supera quella soglia. Si tratta di multe, tasse sui rifiuti, Imu e altre imposte di modesta entità che, però, rischiano di rientrare nell’ambito di applicazione del provvedimento. Il primo a lanciare l’allarme qualche settimana fa è stato il presidente Anci, Antonio Decaro, che quantificava, sulla base delle bozze della manovra che circolavano allora, unda un miliardo. Ilpaventato è che, privati di una fetta del gettito, molti ...

Il Fatto Quotidiano

... hanno infatti affermato che la norma regionale viola la Legge quadro statalearee protette, ... 47, conosciuta come norma suledilizio, avendo per oggetto "Norme in materia di controllo ......avevo scritto che volevo evitare le polemiche e perciò non mi ero molto soffermatoevidenti storture di quel decreto (varato dal governo Conte), specie con riferimento alle procedure di... Il condono sulle cartelle esattoriali affossa i conti dei Comuni: buco da 350 milioni, aumenta il rischio di… «Serve un condono fiscale tombale per i lavoratori over 50». A proporlo è il leader del partito «Libertà, Giustizia, Repubblica», l'avvocato Alexandro ..."Il riferimento del decreto Genova al condono del 1985 comporta che opere non condonabili con il condono del 2003 possano essere, invece, condonate..." - dal blog di G. Amendola ...