Il calciatore del Genoa Portanova condannato a 6 anni L' accusa è di stupro di gruppo Pena anche lo zio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ildel, Manolo, è statoa 6dal tribunale di Siena per violenza sessuale diin relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 Segui su affaritaliani.it

Condannato alla stessa pena anche lo zio. Entrambi avevano scelto il rito abbreviato. Il terzo indagato, che invece ha optato per il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio alla ...... l'exdi Inter e Barcellona ha inseguito lo youtuber e gli ha sferrato un calcio al petto sotto lo sguardo di un reportergiornale di Los Angeles in lingua spagnola, La ...È stato condannato a 6 anni di reclusione il calciatore del Genoa Manolo Portanova. Il giovane, 22 anni, era finito a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Oggi, 6 ...CALCIO - Manolo Portanova, il centrocampista del Genoa di 22 anni accusato di uno stupro di gruppo avvenuto in un appartamento di Siena nel maggio del 2021 a danno di una studentessa toscana di 21 ...