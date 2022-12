Il bolerino rosso di Ambra alla conferenza di “X Factor” è il capo giusto per le feste

Leggi su dilei

(Di martedì 6 dicembre 2022) Mancano solo due giornifinalissima dell’edizione 2022 di Xe oggi, 6 dicembre, al Forum di Assago di Milano, proprio dove si terrà la puntata conclusiva del talent, c’è stata lastampa. Presenti all’evento i finalisti Linda Riverditi (che già dalle audition aveva incantato il pubblico con un’inedita versione di Coraline), i Tropea, Beatrice Quinta e i Santi Francesi ma anche i quattro giudici, (Angiolini, Rkomi, Dargen D’Amico e il veterano Fedez) e ovviamente la presentatrice Francesca Michielin. Come sempre ad attirare l’attenzione sono stati (anche) i look sfoggiati per l’occasione dai protagonisti di X2022 e, in particolare, quello diha colpito le fashioniste più attente per un dettaglio. Ildi ...