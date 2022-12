Il Bestiaro di filosofia di Amerigo Ciervo | venerdì la presentazione a ‘La Salle’

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il viaprossimo, alle 17, nell’auditorium del De La Salle, il giro di presentazioni del “Bestiario di”, edito da Delta3. Il libro racchiude una serie di microracconti diillustrati da Ferdinando Silvestri con i filosofi e gli animali come protagonisti. Una sorta di gioioso divertissément, per ripercorrere temi comunque seri, sostengono gli autori. A presentare l’opera, dopo i saluti della coordinatrice didattico-educativa dell’istituto Angela Meola, saranno Nicola Sguera e alcune studentesse dell’ultimo anno del liceo classico. Appuntamento, dunque, con gatti, filosofi e altre creature e con una piacevolissima sorpresa finale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV Sette Benevento

Prende il via venerdì prossimo, alle 17, nell'auditorium del De La Salle, il giro di presentazioni del 'Bestiario di', edito da Delta3. Il libro racchiude una serie di microracconti di Amerigo Ciervo illustrati da Ferdinando Silvestri con i filosofi e gli animali come protagonisti. Una sorta di gioioso ...Prende il via venerdì prossimo, alle 17, nell'auditorium del De La Salle, il giro di presentazioni del 'Bestiario di', edito da Delta3. Il libro racchiude una serie di microracconti di Amerigo Ciervo illustrati da Ferdinando Silvestri con i filosofi e gli animali come protagonisti. Una sorta di gioioso ... Il Bestiaro di filosofia di Amerigo Ciervo con le illustrazioni di Ferdinando Silvestri Prende il via venerdì prossimo, alle 17, nell’auditorium del De La Salle, il giro di presentazioni del “Bestiario di filosofia”, edito da Delta3. Il libro racchiude una serie di microracconti di Ame ...