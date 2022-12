Il 25enne italiano massacrato di botte fuori da un pub di Londra

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un’aggressione violentissima, un pestaggio in piena regola. Ma ancora non si conoscono le dinamiche di quanto accaduto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembreda un pub di Brixton, un quartiere di. La vittima di questa violenza è un, Marco Pannone, attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapie intensiva del King’s College Hospital. Il giovane, che vive nel Regno Unito da circa 6 anni, ha subìto una delicatissima operazione chirurgica, con i medici che sono stati costretti ad asportare una porzione della calotta cranica. Marco Pannone, ilaggreditoda un pub aI familiari di Marco Pannone hanno avuto notizia dell’aggressione attraverso Facebook. Un amico del ...

