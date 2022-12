I viaggi in Cile e Marocco | la quotidianità | le fughe in campagna | le crisi e il Sessantotto Una storia che sembra quella di tutti

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 dicembre 2022) C’è qualcosa che accomuna il passato e i sogni: non esistono. Il primo non esiste più, lo abbiamo immortalato in pellicole e file. I secondi appartengono ai progetti e alla speranza. Essere coscienti di questa associazione però non capita sempre: un raro momento è la mostra immersiva del Museum of Dreamers di Milano, 15 installazioni dedicate ai sognatori (fino al 18/12) in cui realizzi che non c’è età per sospendere, sfuocare la realtà e giocarci. Il Nobel per la Letteratura alla francese Annie Ernaux: l’annuncio dell’Accademia ...