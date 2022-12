(Di martedì 6 dicembre 2022) La procura di Latina sta vagliando tutti i documenti contabili dellaerativa Karibù a caccia di anomalie. Intanto i sindacati continuano a chiedere un salvataggio per i dipendenti rimasti senza lavoro

ilGiornale.it

Ma oggi il rapporto tra Nike e Irving ha già visto scritto l'ultima parola, vergatastesso giocatore su Twitter: 'Considero chiunque abbia mai speso deiguadagnati col sudore della fronte ......del Leonardi si sia svolta grazie ai rapporti stabili e reciprocamente vantaggiosistesso ... Gli investigatori devono anche dimostrare che i beni sono acquistati conprovenienti da attività ... I soldi dallo Stato, il focus sulle fatture, i bonifici in Ruanda: le indagini sulla coop dei Soumahoro 1' di lettura 06/12/2022 - Siparietto con Renzi: "Nessuna terza gamba per il governo" POLITICA (Roma). "Che altro doveva dire Bankitalia A Fazzolari direi che i più fragili hanno un problema fondamen ...La procura di Latina sta vagliando tutti i documenti contabili della cooperativa Karibù a caccia di anomalie. Intanto i sindacati continuano a chiedere un salvataggio per i dipendenti rimasti senza la ...