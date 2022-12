I pericolosi alibi del governo sul Pnrr

GoalSicilia.it

La mancanza di Peda e La Mantia squalificati non sono unper una squadra priva di carattere ... De Rossi chiede coraggio ai suoi che faticano però a rendersi, tranne per un paio di ...... controllare che non vengano posti in essere comportamentiper l'altrui incolumità ... 'Non accettiamo più l'del ridotto numero di agenti a loro disposizione , soprattutto dopo il tavolo ... Picerno, Longo: “Non è giusto giocare su un campo simile, sembrava una partita di rugby” Secondo ko consecutivo per la Pantera contro una squadra che non vinceva dal 18 settembre Fermana – Lucchese 1-0 FERMANA (4-3-1-2): Borghetto; Parodi, Eleuteri, Pellizzari, De Nuzzo (10' st Carosso); ...