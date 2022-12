I media mettono l’aureola a Elly Schlein | okkupava il liceo in Svizzera ed è nata nella stessa clinica della Hunziker

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Prosegue la canonizzazionetica di. Se La Stampa ne glorificava ieri la sensibilità verde, facendoci sapere che la candidata alla segreteria dem beve dalla borraccia ecologica, oggi Repubblica la dipinge come una vulcanica post-sessantottina che già dai tempi delvoleva fare la rivoluzione. Un’immagine consolatoria per una sinistra in crisi che ha bisogno di barricate anche solo evocate. Quandooccupava ilinMa dove stava questo? Era ilCantonale di Lugano, non proprio l’epicentro di sconvolgimenti epocali per la scuola. Piuttosto una scuola per rampolli privilegiati. Però lei era una studentessa da 10. “Naturalmente orientata a sinistra”, specifica ...